Ученик Янтиковской школы написал письмо прапрадеду и стал лауреатом фестиваля детских эссе

Письмо в прошлое

Ежегодно при поддержке Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка проходит Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату». Участие в нем принимают ребята со всей страны в возрасте от 7 до 18 лет.

В 2018 году на конкурс поступило более восьми тысяч писем. Ребята посвящали их воинам и защитникам Отечества разных времен: участникам Отечественной войны 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной войны, а также воинам, сражавшимся в Афганистане, Чечне и тем, кто сегодня стоит на страже Родины.

В числе 25 лучших сочинений оказалась работа юнармейца из Янтиково Арсения Старосельца. В письме юноша обращался к своему прапрадеду Александру Петровичу — участнику Первой мировой войны, обладателю Георгиевского креста. Мальчик написал о том, как сложилась судьба потомков родоначальника семьи, какая страшная война ждала его сыновей и дочерей впереди, и каким он всегда был примером для всех детей, внуков и правнуков, исполнявших в разные времена свой воинский и гражданский долг перед Родиной.

На I Республиканском кадетском форуме, посвященном 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Кочетова, Арсению вручили диплом лауреата фестиваля детских эссе «Письмо солдату-2018».