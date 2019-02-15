Спасение водолаза Васильева и чувашская улица в армянском селе

История республики на страницах «СЧ»

60 лет тому назад — 11 февраля 1959 года

В магазине № 23 Чебоксарского горпищеторга (гастроном) существует не один способ обвешивания. Наиболее распространенный способ — «взвешивание пальца» — художник тов. Яковлев изобразил на рисунке.

80 лет тому назад — 12 февраля 1939 года

Задержан и привлекается к уголовной ответственности вор Т.И. Журавлев, проживающий в Чебоксарах без определенных занятий.

«Часто без дела он захаживал в учреждения и при удобных случаях воровал одежду. 4 февраля в Наркоммунхозе он украл жакет сотрудницы Хмелевой».

60 лет тому назад — 15 февраля 1959 года

Неординарный случай произошел с водолазами, работавшими на дне Волги близ Чебоксар.

«Водолаз находился на речном дне. По телефону он докладывал, как продвигается работа. И вдруг тревожный сигнал:

— Меня сильно ударило… Прижало к какой-то глыбе.

— Спокойно, Валентин, тебе на помощь идет Лаптаков, — ответил начальник станции.

Водолаз Василий Лаптаков пошел на погружение. На глубине десяти метров, в сплошной темноте, он нашел Валентина Васильева. Тот был зажат между двумя глыбами головой вниз, сигнальный конец запутался так, что его не размотать. Лаптаков поднялся на поверхность, взял нож и снова пришел на выручку товарища. Когда сигнальный конец был перерезан, воздух, скопившийся в верхней части скафандра, вытолкнул Васильева вверх, под лед. Тут на помощь водолазу подоспел начальник станции Анатолий Майоров.

После отдыха водолаз Валентин Васильев снова продолжал работу на речном дне».

40 лет тому назад — 10 февраля 1979 года

В Чебоксарах строится мост через речку Сугутку.

«Он станет продолжением магистрали, которая соединила улицу Гагарина с улицей Ю. Фучика через речку Трусиху. Новый мост протянется до улицы Гражданской. Строительство важного для столицы Чувашии объекта ведет комплексная бригада Николая Ливанова с первого участка Мостоотряда № 41. Ввод в эксплуатацию нового моста намечен к 60-летнему юбилею Чувашии».

На снимках: строители моста Я. Пашкуртов, А. Гордиенко, И. Иваненков, Н. Мокин; мост строится. Фото В. Шемарова

30 лет тому назад — 15 февраля 1989 года

Заслуженный работник культуры Чувашской АССР А. Семенов рассказывает о письме, которое он получил из Еревана от своего фронтового друга Хачатура Геворкяна.

«В нем он сообщает, что многие наши однополчане пострадали от землетрясения: некоторые погибли, получили увечья и остались без крова. <…> Но Армения в беде не одна, ей протянули братскую руку помощи советские люди всех национальностей единой Страны Советов, в том числе и чувашский народ.

Х. Геворкян прислал вырезку из республиканской газеты «Коммунист» за 20 января под названием «Чувашская улица в армянском селе». Вот что сообщается в той публикации:

<…> «Первыми сюда прибыли представители Чувашской автономной республики — работники треста «Спецстрой» Чувашагропромстроя под руководством заместителя начальника треста Вячеслава Степанова. В составе группы 7 человек, из которых пятеро — проектировщики. Чувашский «десант» в селе Кирово. Решено здесь построить 25 деревянных трехкомнатных домов. Общая их площадь 1650 квадратных метров. «Мы уже собрали три домика, — рассказывает В. Степанов. — До конца первого полугодия сдадим все здания. Таким образом, всего через несколько месяцев в армянском селе Кирово появится Чувашская улица».