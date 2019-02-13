Движение грузовых автомобилей в Чебоксарах ограничат с 20 марта

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» уведомляет перевозчиков грузов о предстоящем ограничении движения по дорогам местного значения на территории города Чебоксары.

В настоящее время в городской администрации разрабатывается постановление, согласно которому в весенний период с 20 марта 2019 года по дорогам местного значения будет ограничено движение грузового транспорта.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подчеркивает, что ограничительная мера направлена на предотвращение стремительного разрушения автодорог, находящихся в муниципальной собственности и вводится ежегодно, на время весеннего паводка.

Перевозчикам грузов рекомендуется заранее выстроить логистику перевозок с учетом вводимого ограничения.