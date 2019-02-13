Древняя городская магистраль. Чебоксары, 1939 год

Фото из научного архива ГИГН

В списке улиц города Чебоксары, представленном в 1828 году городской управой, упоминалось всего 20 улиц, и одной из них была улица Воскресенская.

Эта улица шла от Базарной (Красной) площади вверх на юго-восток с выходом на Казанский тракт и называлась так по имени Воскресенской (1758 года постройки) церкви, светлая колокольня которой выделялась на фоне восточного косогора. В 1925 году отмечалось 20-летие первой русской революции 1905 года, и улица получила имя Тимофея Николаева — активного участника тех событий.

В 1935 году на ней была построена школа № 3, которая еще в процессе строительства была названа в честь Надежды Крупской. Затем начались гонения на буржуазных националистов, к которым был причислен и Тимофей Николаев, и улицу переименовали в честь «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина. Вроде небольшая улица была, а сколько известных имен.

Но и это еще не все имена, так как двухэтажный дом с каменным полуподвалом (слева на фотографии) имел двойной адрес: № 36 по улице Калинина и № 2 по улице Энгельса. Да, в 1930-е годы улица имени Фридриха Энгельса (скорее переулок) была здесь, она начиналась от улицы Калинина и шла вниз до речки Кайбулки. В сентябре 1968 года в улицу Энгельса была переименована верхняя часть улицы Ярославской, а эта улица стала называться Кленовой. Она и сейчас так называется, и дом с «двойным гражданством» все еще стоит на перекрестке.

Он, пожалуй, единственный сохранившийся на старой улице, правда, эта ее часть теперь носит новое название — улица Сергия Радонежского. Но до этого еще целых восемьдесят лет, а пока на дворе 1939 год, справа деревянные дома и школа № 3, ниже нее остатки Воскресенской церкви, на горизонте строения нынешнего Троицкого монастыря, дом слева — это юридическая школа.

ИНТЕРЕСНО

«Всего три года назад с Красной площади города в восточном направлении автобусы ходили только до хлопчатобумажного комбината. Это расстояние не превышало полутора километров. Теперь автобусы ходят до города-спутника, до второго завода железобетонных изделий и завода тракторных запасных частей. Улица Калинина стала одной из самых оживленных автотранспортных магистралей города. Мчатся легковые машины, пассажирские автобусы, грузовики, самосвалы…»

Так писала газета «Советская Чувашия» в феврале 1962 года. Но это в газете и с журналистским задором. На самом же деле дорога шла круто вверх, была довольно-таки узкой, зимой и в весеннюю распутицу было непросто. Тут не то что «мчаться», бывали дни, когда автобусы маршрута № 2, следующие с Чапаевского поселка до завода тракторных запасных частей (Агрегатный завод), шли только до Красной площади, а дальше следовала пересадка на грузотакси (читай — грузовики), и только они могли одолеть этот подъем. А если ремонт дороги?

Так, летом 1963 года автобусы того же второго маршрута были разделены на № 2 и 2А. Одни шли с Чапаевского поселка до Красной площади, другие — от Учительского переулка (школа № 3) до завода тракторных запчастей. Промежуток пешочком. А ведь еще были маршруты № 3, 4, 6, 7, 12, которые тоже шли по этой улице. В общем, было несладко, и, наверное, поэтому первым большим железобетонным мостом в Чебоксарах был мост через Кайбулку (так изначально назывался Новочебоксарский, а затем Калининский мост), построенный в 1965 году и связавший напрямую центр города с его восточной окраиной.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова