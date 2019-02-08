Завершено расследование уголовного дела в отношении директора новочебоксарской спортшколы

Экономия с трагическим финалом

В Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы № 2, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель мальчика в бассейне, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, с мая 2017 по ноябрь 2018 года директор в целях снижения затрат на содержание спортшколы не позаботился о создании безопасных условий для посетителей во время платных занятий в плавательном бассейне, не оснастил его необходимым количеством спасательных средств. Также он не организовал прием на работу инструктора по плаванию, который бы следил за безопасностью посетителей бассейна, не обеспечил врачебный контроль.

В итоге, как уже сообщала «СЧ», в ноябре прошлого года (кстати, в единый республиканский День здоровья и спорта) в бассейне ушел под воду девятилетний мальчик, находившийся там без присмотра. Это заметили другие посетители бассейна и вытащили его из воды, но было уже поздно. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, ребенок скончался.

После этой трагедии директор был освобожден от занимаемой должности, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Два его заместителя и начальник отдела физической культуры и спорта администрации Новочебоксарска привлечены к дисциплинарной ответственности. Дело направлено в суд.

Еще один бассейн попал в поле зрения прокуратуры Ядринского района и управления Роспотребнадзора. Специалисты этих ведомств побывали в ДЮСШ «Присурье» (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования). И установили, что там нарушаются требования законодательства, предъявляемые к эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды.

В детско-юношеской спортивной школе необходимые систематические проверки не проводились. В прошлом году не было ни одного исследования параметров микроклимата, освещенности в помещениях бассейна, там не проводилась проверка технического состояния вентиляционных каналов и приточно-вытяжной вентиляции специализированной организацией. Не оказалось и документов, которые бы подтверждали ежедневный производственный контроль за качеством воды.

В адрес руководства учреждения дополнительного образования внесено представление об устранении выявленных нарушений. А в отношении директора спортивной школы возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Чувашии. Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений. Оно и правильно. Ведь эти нарушения также могут привести к негативным последствиям.