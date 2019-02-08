Конструктору советского лунохода Александру Краснову исполняется 80 лет

След на луне

Чувашия взрастила третьего космонавта планеты Андрияна Николаева. Немало наших земляков имели отношение и к созданию космической техники. В следующем году исполняется 60 лет с момента посадки на Луне советского лунохода. А 12 февраля этого года отмечает свое 80-летие наш земляк Александр Краснов, участвовавший в его создании.

Александр Ефимович родился в 1939 году в деревне Тиуши Моргаушского района. После школы получил специальность слесаря по ремонту автомобилей и тракторов, потом поднимал целину. После службы в армии поступил в престижнейший вуз — Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана.

Распределение получил в Ленинградское ВНИИ «Трансмаш», где стал работать под руководством лауреата Ленинской премии, главного конструктора А.Л. Кемурджиана по программам «Луна» (луноходы), «Марс» (марсоходы) и «Фобос» (спускаемые аппараты для работы на поверхности планеты и ее спутника), «Буран» (испытание манипуляторов), а также в создании специального транспортного робота СТР-1 для работы в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. Для испытаний этих аппаратов десятки раз направлялся на Камчатку, в Туркмению и Крым. Многократный участник Выставки достижений народного хозяйства.

Кстати, другой выпускник МВТУ Александр Юкланов из Порецкого также был конструктором космической техники в НПО «Энергия», заместителем главного инженера ОКБ «Горизонт». Принимал участие в разработке, производстве и запуске знаменитого «Бурана». А его одноклассник Василий Фонштейн, выпускник Московского авиационного института, участвовал в управлении полетами орбитальной станции «Салют-7», МКС.

На фото из личного архива семьи Красновых: Александр Краснов третий слева (в пол-лица), на переднем плане — космонавт Георгий Гречко.