С 1 июля вводится обязательная маркировка о содержании в продуктах заменителей молочного жира

О молочных заменителях — открыто

С 1 июля этого года молоко и молочные продукты должны продаваться с пометкой, что в них не содержатся заменители молочного жира. В торговом зале они должны будут размещаться отдельно и сопровождаться соответствующим указанием. Этого требуют изменения в правилах продажи отдельных товаров, утвержденные на днях постановлением Правительства России.

Как сказал на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий премьер-министр Дмитрий Медведев, в последнее время в промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и увеличить срок хранения молочной продукции, и снизить себестоимость. «То есть там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и, скажем по-честному, не все хотят эти продукты покупать», — отметил он.

Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителей молочного жира, привлечь внимание потребителей.

Кстати, в Чувашии местные торговые сети готовы начать работать по новым правилам еще до вступления в силу постановления Правительства РФ. Об этом на совещании в Минсельхозе Чувашии сообщила заведующая сектором регулирования торговли и сферы услуг Минэкономразвития Имма Иванова. По ее словам, уже в ближайшее время в магазинах торговых сетей «Чувашпотребсоюз», «Каравай» и других покупатели смогут выбирать качественную молочную продукцию на отдельных полках с надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Фото Олега Мальцева: Новые правила действуют пока только в местных сетях.