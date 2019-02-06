Исчезает старый город. Весна 1978 года

Фото Анатолия Кузьмина

Купеческие дома на Красной площади — некоторые из них стояли здесь, когда площадь еще называлась Базарной, а на ровном, как стол, восточном косогоре разве что ветряные мельницы оживляли пейзаж.

По обыкновению первый этаж таких домов занимали торговые помещения, второй был жилым. Исключение — первый дом справа, он построен в 1938 году как магазин Чувашпромсоюза, и торговыми были оба его этажа. Рядом дом купца Дряблова (дома, как правило, именовались по имени последнего владельца) постройки конца XIX века: подвалы со сводчатыми перекрытиями, на первом этаже с 1935 года размещался магазин «Бакалея», на втором?— различные организации (последними из дома были изгнаны служащие Книготорга и художники Горпищеторга).

Дальше дом купца Решетникова, он достраивался уже после революции, в 1920-е годы, но те же магазины на первом этаже и конторы — на втором. А вот в доме купца Иевлева (тоже конец XIX века), который виднеется слева, магазинов не было: до революции на первом этаже была ресторация, выше — гостиничные номера, а после революции дом занял Наркомфин, и до последних дней на первом этаже располагалась Центральная городская сберкасса.

В общем, построены были дома в разное время, но исчезли одновременно, в течение лета 1979 года, только дом Иевлева продержался до сентября 1980-го. А вот в центре фотографии прошлое (преимущественно деревянное) постепенно исчезло начиная с 1975 года, уступив место железобетонному настоящему.

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«Неожиданно близкой к древнему центру города стала сегодня стена, именуемая в технических документах вертикальной набережной. Ее видно из новых кварталов, поднявшихся на возвышенность. Отлично просматривается она с Волги. А от остановки такси на Красной площади до нее рукой подать», — так писала газета «Советская Чувашия» в декабре 1977 года.

И далее с оптимизмом: «Великая русская река, поднятая плотиной Чебоксарской ГЭС, сама придет сюда — разольется по городской низине, заплещется у бетонных устоев порта».

Да, все верно: нынче это дно Чебоксарского залива, вот только вода поднята до проектной (68 м) отметки благодаря постройке дамбы, и это случилось через двадцать лет, в 1997 году, а великая русская река у Чебоксар так навсегда и осталась на промежуточной (63 м) отметке.

Как бы то ни было, но сегодня залив — это уже привычная часть города, подпорная стенка (южный берег залива) прошла метрах в двадцати сзади домов, так что зимой на уровне второго этажа дома Дряблова сверлятся лунки и сидят рыбаки.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова