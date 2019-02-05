Чувашия получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на развитие туризма

Чувашия вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым распределены средства федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Упомянута в документе и Чувашия. Республика получит 1,8 млрд рублей на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Чувашия — сердце Волги». В 2019 и 2020 годах сумма финансирования составит по 500 млн рублей, в 2021 году — 800 млн рублей.

«Региональным властям нужно отремонтировать существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые интересны туристам, — отметил Дмитрий Медведев. — Словом, привести кластеры в нормальный, цивилизованный вид, чтобы у наших и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать».

Из Послания Главы Чувашской Республики Госсовету Чувашии: «Наступивший год и следующий 2020-й для нашей республики особенные. Мы отмечаем две значимые юбилейные даты: 550-летие основания города Чебоксары и 100-летие Чувашской автономии. Соответствующий Указ подписан Президентом России. Мы с достойными результатами подходим к юбилейным датам. Лучшим подарком станут улучшение качества жизни людей, повышение роли нашего региона в экономическом, социальном и культурном развитии страны».

Ядром кластера «Чувашия — сердце Волги» являются Чебоксары. Для столицы республики это реальный шанс стать центром речного круизного туризма. Первые проекты, которые будут реализованы в 2019 году — завершающий этап реконструкции Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря и реконструкция Красной площади. А на 2020-2021 годы запланирована реконструкция Чебоксарского залива.

Проекты по реконструкции Чебоксарского залива, Красной площади и Московской набережной уже готовы. И одними из первых их увидели чебоксарцы — в декабре прошлого года в столице прошла общественная презентация проектов благоустройства общественных пространств.