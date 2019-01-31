В минувшем году в Чувашии за коррупционные преступления осужден 91 человек

И штраф, и конфискация

В прошлом году суды вынесли 81 обвинительный приговор по результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, осужден 91 гражданин, в том числе 27 — за взяточничество.

За коррупционные преступления 12 фигурантов уголовных дел приговорены к реальному лишению свободы, 36 — к условному лишению, остальные наказаны штрафами. Кстати, штрафы суды назначали и в качестве дополнительного наказания к основному, их «удостоились» 11 осужденных, а десять были лишены права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Шести осужденным назначено наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки, в том числе в качестве основного наказания — трем лицам на общую сумму 3,7 млн рублей, а как дополнительное наказание еще трем — на общую сумму свыше 58,9 млн рублей.

В прокуратуре республики напомнили, что за ряд злоупотреблений должностными полномочиями, в том числе при получении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, к реальному лишению свободы осужден бывший глава администрации города Алатыря. Два его пособника — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городской администрации и директор ООО «Управление ЖКХ» — осуждены к условному лишению свободы. Реальным сроком наказан и бывший заместитель Минспорта республики — за злоупотребление должностными полномочиями при заключении государственных контрактов.

Конфискация имущества применялась по 18 уголовным делам, всего конфисковано более 242 тыс. рублей, являвшихся предметом взятки. Например, при вынесении приговора преподавателю одного из высших учебных заведений республики суд конфисковал 92 тыс. рублей — предмет мелких взяток. Прокуратура республики контролирует исполнение уголовных наказаний, назначенных за коррупционные преступления.