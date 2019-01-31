На совещании под руководством Дмитрия Медведева обсудили программу развития села

Селу нужна забота

Во вторник, 29 января, Михаил Игнатьев принял участие в совещании «О ходе подготовки государственной программы Российской Федерации по развитию сельских территорий», которое состоялось в Москве под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Эта программа готовится в соответствии с поручением Владимира Путина, которое он дал правительству в октябре минувшего года. В ее разработке принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, научных, учебных и общественных организаций.

«Очевидно, что успехи нашего агропромышленного комплекса связаны не только с мощной государственной поддержкой, которую мы оказываем в последние годы сельскому хозяйству, — сказал Дмитрий Медведев. — Это прежде всего заслуга людей, которые работают и живут на селе. И мы обязаны обеспечить им нормальные условия жизни. Это не только теплые дома с современным водоснабжением, хотя и они важны. Но нужны и дороги, чтобы можно было подъехать к жилью, школам, магазинам в любую погоду. Нужен доступ к социальной инфраструктуре, к услугам здравоохранения, образования. И условия для того, чтобы можно было интересно и с пользой проводить свободное время, то есть возможность посетить Дом культуры, зайти в Интернет, позаниматься на спортплощадке непосредственно по месту жительства».

С докладом выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что до настоящего времени работа по развитию села проводилась в рамках Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года, которая была утверждена в феврале 2015 года. Принятые меры позволили заметно повысить качество жизни селян. Но сегодня необходим более комплексный подход к социально-экономическому развитию села, и обеспечить его должна госпрограмма развития сельских территорий, которую разрабатывает Минсельхоз России.

Новая госпрограмма призвана решить такие ключевые задачи, как строительство жилья и развитие коммунальной инфраструктуры, доступность и качество медицинских услуг и образования, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и общественного транспорта, доступность продуктов питания и бытовых товаров, покрытие территории современными средствами связи, возможность физического развития населения, доступ к системе предоставления социальных услуг, развитие рекреационной системы, экотуризма, улучшение экологической ситуации.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем выступлении внес предложения в рассматриваемый проект программы.

Справка «СЧ» В настоящее время в Чувашии в сельской местности проживает более 460 тысяч человек — 38% всего населения. За 2014–2018 годы на устойчивое развитие сельских территорий в республике направлено свыше 7,4 млрд рублей. С начала действия программы в республике на селе построено и реконструировано 14 общеобразовательных учреждений, 12 сельских клубов, открыто 179 фельдшерско-акушерских пунктов. С 2017 года в Чувашии реализуется механизм поддержки проектов от населения по развитию объектов социально-культурной сферы и коммунального хозяйства, мест массового отдыха населения, детских и игровых площадок, освещения улиц и других.

В рамках рабочей поездки в Москву Михаил Игнатьев также провел беседы с рядом руководителей федеральных министерств. В частности, с министром культуры России Владимиром Мединским, который является председателем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, он обсудил возможность проведения в Чувашии выездного заседания этого оргкомитета. Михаил Игнатьев также проинформировал министра культуры о ходе строительства в республике сельских объектов культуры и обсудил с ним реализацию проектов в рамках Года театров.

С министром транспорта России Евгением Дитрихом были обсуждены перспективы применения новых технологий, удешевляющих строительство дорог в сельской местности. Подобный опыт уже есть в Чувашии. С министром просвещения России Ольгой Васильевой обсуждался ход строительства в республике общеобразовательных учреждений. Проведение мероприятий, направленных на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, обсуждалось в беседе с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Также состоялась беседа с заместителем министра здравоохранения России Натальей Хоровой.

Кстати Вчера Глава Чувашии провел совещание с членами правительства республики по итогам рабочей поездки в Москву. Он сообщил, что по предварительной оценке объем финансирования госпрограммы для решения поставленных задач составит 200 млрд рублей ежегодно — на период до 2025 года. В текущем году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей. В госпрограмме планируется учесть особенности каждого региона, а для контроля за эффективным расходованием средств будут обозначены четкие целевые индикаторы. Необходимо в кратчайшие сроки направить наши предложения в отраслевые федеральные министерства. Глава Чувашии также дал ряд поручений членам правительства республики по результатам переговоров с руководителями федеральных министерств.

Фото static.government.ru: На селе, как и в городе, должны быть доступны все блага цивилизации, считают в Правительстве России.