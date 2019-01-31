Глава Чувашии дал поручения Правительству республики по итогам командировки в Москву

30 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел совещание с членами Кабинета Министров Чувашской Республики по итогам рабочей поездки в Москву.

Накануне Глава республики принял участие в совещании под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о ходе подготовки государственной программы Российской Федерации по комплексному развитию сельских территорий.

Данная программа готовится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, которое он дал Правительству РФ в октябре 2018 года. В её разработке принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, научных, учебных и общественных организаций. Создана межведомственная рабочая группа для обсуждения направлений реализации будущей госпрограммы.

Михаил Игнатьев сообщил, что по предварительной оценке объём финансирования госпрограммы для решения поставленных задач составит 200 млрд рублей ежегодно – на период до 2025 года. В текущем году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей.

Часть мероприятий госпрограммы будет финансироваться из бюджетов отраслевых министерств и ведомств. Общую координацию закрепят за Минсельхозом России.

Глава Чувашии заметил, что в госпрограмме планируется учесть особенности каждого региона, а для контроля за эффективным расходованием средств будут обозначены четкие целевые индикаторы. Михаил Игнатьев поставил задачу Кабинету Министров республики – в кратчайшие сроки определить цели, которые необходимо реализовать в первую очередь, и направить свои предложения в отраслевые федеральные министерства.

Подготовку программы предполагается завершить 15 марта текущего года. В соответствии с поручением Президента России государственная программа по комплексному развитию сельских территорий должна быть утверждена в срок до 1 июня 2019 года.

Глава Чувашии также дал ряд поручений членам Правительства республики по результатам переговоров с руководителями федеральных министерств. В том числе были обсуждены некоторые вопросы проведения в Чувашии выездного заседания Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области под председательством Министра культуры России Владимира Мединского.