Прокурором Яльчикского района назначен Сергей Фирсов

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29 января 2019 года на должность прокурора Яльчикского района Чувашской Республики назначен старший советник юстиции Сергей Фирсов.

Сергей Александрович Фирсов родился в 1978 году в г. Чебоксары Чувашской Республики. После окончания в 2000 году юридического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова был принят на службу в органы прокуратуры Чувашской Республики на должность следователя прокуратуры г. Чебоксары. Затем им последовательно занимались должности старшего следователя прокуратуры г. Чебоксары, заместителя прокурора Моргаушского района, прокурора Моргаушского района. С 2014 года по настоящее время он состоял в должности Шумерлинского межрайонного прокурора.