В Магадане откроется дилерский центр ЧЕТРА

Соответствующее соглашение подписали ООО «ЧЕТРА» и АО «Горнопромышленная финансовая компания» (АО «ГПФК»).

Дилер займется реализацией на территории Магаданской области техники под брендом ЧЕТРА, будет производить ее гарантийное и сервисное обслуживание, осуществлять поставку запасных частей и ходовых систем.

Первая партия из двух чебоксарских бульдозеров малого класса поступит на склад АО «ГПФК» уже в феврале, в марте будет отгружен один тяжелый бульдозер и необходимые комплекты запчастей и расходных материалов для этих машин.

Использоваться новая техника будет в дорожном строительстве, энергетике, золотодобыче.