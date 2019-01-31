Михаил Игнатьев принял участие в совещании по подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий

29 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев в г. Москве принял участие в совещании под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросу «О ходе подготовки государственной программы Российской Федерации по развитию сельских территорий».

В ходе совещания Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость комплексного подхода к формированию нового типа сельских поселений и сообщил, что в текущем году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей.

Председатель Правительства Российской Федерации отметил, что готовящаяся к принятию госпрограмма должна учитывать мероприятия, которые предусмотрены в рамках реализации национальных проектов. «Безусловно, нужно сохранить меры, которые ранее доказали свою эффективность. Это должен быть чётко выстроенный и продуманный документ с реальными сроками исполнения, экономическими обоснованиями по каждой из статей расходов», – добавил он.

С докладом о ходе подготовки государственной программы комплексного развития сельских территорий выступил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем выступлении внес предложения в рассматриваемый проект программы.

В настоящее время в Чувашской Республике в сельской местности проживает более 460 тысяч человек – 38% всего населения.

За период 2014–2018 годов на устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике направлено свыше 7,4 млрд рублей.

С начала действия программы в республике на селе построено и реконструировано 14 общеобразовательных учреждений, 12 сельских клубов, открыто 179 фельдшерско-акушерских пунктов.

Всего с участием средств федерального бюджета реализовано 8 направлений федеральной программы, в число которых также входит улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, строительство автомобильных дорог, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, грантовая поддержка инициатив граждан, развитие газификации и водоснабжения.

С 2017 года в Чувашии реализуется механизм поддержки проектов от населения по развитию объектов социально-культурной сферы и коммунального хозяйства, мест массового отдыха населения, детских и игровых площадок, освещения улиц и других.

Количество проектов, заявленных сельскими жителями, ежегодно растет. В 2019 году поступило в 4,5 раза больше заявок, чем в первом году реализации. Также в 4 раза возросла общая стоимость реализуемых проектов – с 82,6 млн рублей в 2017 году до 321,9 млн рублей в 2019 году.

В рамках рабочей поездки в Москву Михаил Игнатьев также провел беседы с рядом руководителей федеральных министерств.

В частности, он обсудил с Министром культуры России Владимиром Мединским, который является председателем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, возможность проведения в Чувашии выездного заседания данного Оргкомитета. Михаил Игнатьев также проинформировал Министра культуры РФ о ходе строительства в республике сельских объектов культуры и обсудил с ним реализацию проектов в рамках Года театров.

С Министром транспорта России Евгением Дитрихом были обсуждены перспективы применения новых технологий, удешевляющих строительство дорог в сельской местности. Подобный опыт уже есть в Чувашии.

С Министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой обсуждался ход строительства в республике общеобразовательных учреждений.

Проведение мероприятий, направленных на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, обсуждались в беседе с Министром спорта РФ Павлом Колобковым.

Также состоялась беседа Михаила Игнатьева с заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Натальей Хоровой.