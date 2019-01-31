Об экономике, капремонте и военном призыве

Подводим итоги, строим планы

«На этой неделе начнутся рабочие поездки по муниципальным образованиям, будем подводить итоги социально-экономического развития муниципалитетов», — начав с этих слов еженедельную правительственную планерку, Михаил Игнатьев озвучил аналогичную тему для обсуждения в стенах Дома правительства, итоги социально-экономического развития республики за 2018 год.

«Ситуация стабильная», — коротко охарактеризовала текущее положение дел в Чувашии временно исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли региона Светлана Ананьева, переходя к подробностям.

Так, индекс промышленного производства в прошлом году составил 101,2% к уровню 2017 года. Увеличение индекса произошло в 14 видах деятельности: в производстве транспорта и оборудования, электронных и оптических изделий, бумаги… Вырос также внешнеторговый оборот, немного повысились показатели строительства, сельского хозяйства, сферы потребительского рынка, а вот число официально зарегистрированных безработных, наоборот, снизилось. Выслушав врио министра, Михаил Игнатьев дал несколько заданий — например, принять меры по ликвидации задолженности по зарплате в коммерческих компаниях (в госучреждениях, подчеркнул он, такой проблемы нет уже давно).

Доброго слова удостоился «Промтрактор». В связи с постепенным наращиванием предприятием производственной программы, упомянула Ананьева, по итогам прошлого года в республике была достигнута положительная динамика в производстве машин и оборудования. Если говорить в целом, на концерне «Тракторные заводы» за год было принято на работу более 1 тысячи 700 человек и еще требуется около двух тысяч работников.

В рамках трехлетнего плана с прошлого года проходит в республике и капремонт многоквартирных домов. В этом году их обновят более двухсот. «Акцент делаем на капитальный ремонт кровли, системы канализации и водоотведения», — рассказала гендиректор Республиканского фонда капитального ремонта Олимпиада Епифанова. Также она сообщила: подготовительная работа с собственниками квартир была начата еще в прошлом году, и сейчас уже проведены аукционы на проектирование объектов капитального ремонта. Вскоре пройдут другие аукционы — на строительно-монтажные работы.

Стоит завершить процесс до начала следующего отопительного сезона, чтобы не создавать неудобств жителям, наказал Михаил Игнатьев и поинтересовался, сколько же человек не платит за капремонт. Епифанова ответила: таких сегодня семнадцать тысяч человек, поданы иски в суд на взыскание задолженности на общую сумму 100 млн рублей. Также с людьми проводятся встречи, где разъясняется необходимость платежей за капремонт.

Не мог не озвучить свое пожелание глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков: он попросил включить в краткосрочный план капремонта 42 дома, чтобы успеть обновить их накануне 550-летия столицы.

Завершающим вопросом планерки стали итоги призыва на военную службу осенью прошлого года. Все контрольные показатели, как оказалось, были выполнены, и в октябре — декабре ряды военнослужащих пополнили 1325 новобранцев из Чувашии. При этом на призывные комиссии для освидетельствования явилось почти шесть тысяч человек, показатель годности молодых людей к службе по состоянию здоровья составил 73,8%. Отдельная сложность, добавил военный комиссар Чувашии Александр Мокрушин, — оповещение некоторых призывников. Тех, кого не смогли признать уклонистами, потому что просто не сумели найти, в Чувашии сегодня 1140. Впрочем, за год этот показатель сократился на сто человек.