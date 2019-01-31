Отклики на Послание Главы Чувашии Госсовету республики

Фундамент для хорошего старта

АЛЕКСЕЙ НЯГИН,

исполнительный директор Ассоциации киокусинкай Чувашии, тренер спортшколы олимпийского резерва № 5:

— Мне, как молодому специалисту, очень приятно, что в Чувашии создается хороший фундамент для развития физической культуры и спорта, строятся современные спортивные сооружения, с каждым годом проводится все больше различных соревнований. В своем Послании Глава Чувашии поставил задачу стимулировать работающих людей к занятиям физкультурой и спортом, создавать спортивные клубы, чтобы массово привлекать население к занятиям физкультурой и спортом по месту работы. Это позволит уже к 2022 году достичь показателей, которые перед нами поставил Президент России Владимир Путин, — увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 55 процентов.

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВ,

генеральный директор ООО «Сваебой», эксперт региональной программы «Ты — предприниматель»:

— Ежегодное Послание Главы Чувашии играет важнейшую роль в определении приоритетных векторов социально-экономического развития республики. Считаю, что малому и среднему бизнесу нужно внимательнее анализировать планы руководства республики для возможного участия в различных приоритетных государственных проектах, чтобы эффективно использовать все меры государственной поддержки, действующие на территории Чувашии. На сегодняшний день в республике действуют множество институтов поддержки для малого и среднего бизнеса, представителей различных отраслей промышленности. Со стороны руководства и правительства Чувашии идет работа по улучшению существующих программ и внедрению новых мер поддержки. Надеюсь, что уже в самое ближайшее время это положительно скажется на социально-экономической ситуации республики.