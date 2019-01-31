Резиденты занимают территорию

ООО «КанПромТех» стало третьим по счету резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Канаш».

Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект по организации металлообрабатывающего производства с выпуском стальных заготовок различного диаметра. В перспективе создание 40 новых рабочих мест.

Ранее о своих инвестиционных намерениях заявило ООО «Аркто». Оно намечает производство полной линейки холодильных шкафов коммерческого назначения с привлечением не менее ста новых рабочих и специалистов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.