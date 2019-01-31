Архитекторы решили прибегнуть к помощи археологов и геологов

Села раздвигают границы

Неожиданное, на первый взгляд, пожелание прозвучало на заседании Градостроительного совета Минстроя Чувашии в ходе обсуждения эскизного проекта жилой застройки территории, прилегающей к селу Октябрьское Мариинско-Посадского района. Заслуженный архитектор республики Радий Рахимов напомнил коллегам о том, что земли, о которых идет речь, отмечены на археологической карте Чувашии.

Люди здесь селились с незапамятных времен. А потому необходимо произвести раскопки. Найденные предметы быта позволят расширить наши представления о жизни древних чувашей, да и пополнят экспозиции краеведческих музеев. И на будущее — когда затевается стройка вблизи больших и малых рек, а именно там селились наши предки, участие археологов в создании проектов Рахимов считает обязательным.

Других препятствий, для того чтобы приступить к осуществлению проекта на территории, прилегающей к селу Октябрьское, участники заседания не нашли. Тут под новое строительство выделено 66 земельных участков, 17 из них — для многодетных семей. В 2,5 раза больше нормы.

Причем все участки находились на бросовых землях, успевших зарасти деревьями и кустарниками. В настоящее время самосева уже почти не осталось — площадка собственником расчищена. Возле села Октябрьское предусматривается построить не только современные индивидуальные дома, но и газопровод среднего давления, общественный центр с предприятиями бытового обслуживания, общественного питания и магазинами. Есть и рекреационная зона, включающая площадки для отдыха взрослых и детей, спортивные сооружения. Новоселы сполна будут обеспечены местами в школе и дошкольном образовательном учреждении.

КСТАТИ Это было первое в 2019 году заседание Градостроительного совета Минстроя Чувашии. Подводя его итоги, главный архитектор республики Александр Шевлягин отметил, что процедура выделения земель под индивидуальную застройку, а также создание комплекса инженерных сетей для комфортного проживания селян находится в ряду приоритетных. Представленные проекты планировки жилой группы позволят внести необходимые изменения в генпланы развития сельских поселений, ускорят решение задач, поставленных в майском указе Президента России по увеличению темпов и объемов жилищного строительства. Проект создания придорожного сервиса возле села Комсомольское также имеет важное значение. Он осуществляется в рамках требований ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по развитию инфраструктуры, обеспечивающей отдых водителей в пути следования, а значит, и безопасность движения. Для Чувашии развитие придорожного сервиса — это создание дополнительных рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, притока инвестиций и создание имиджа региона.

При рассмотрении эскизного проекта жилой застройки деревни Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района поступило предложение пригласить к сотрудничеству уже не археологов, а геологов. Вопрос водоснабжения жителей проектанты предлагают решить за счет бурения индивидуальных артезианских скважин. Однако член Градостроительного совета Юрий Чернов, по профессии санитарный врач, считает, что решение этого вопроса требует иных подходов — вода из скважин вряд ли будет пригодной для питья. Для поиска качественных источников водоснабжения он предлагает задействовать специалистов-геологов.

Членов Градостроительного совета интересовало и то, как при возросшем числе жителей будут функционировать социальная и инженерная инфраструктура. В Синьялах имеется общеобразовательная школа на 464 учебных места, детсад на 110 малышей. Архитекторы предусмотрели строительство еще одного магазина, еще одного ясли–сада непосредственно в деревне Яндово. Вопросов с газоснабжением, по утверждению проектировщиков, возникнуть не должно, у существующей ГРП достаточно мощности, а вот для биологической очистки стоков и их отведения ресурсы придется нарастить. В перечне требований — и оборудование пешеходного перехода со светофором по пути следования детей в школу. Проект с учетом выполнения рекомендаций принят за основу.

Аналогичный эскизный проект застройки жилья на пустующих землях был представлен и по деревне Табанары Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района. Здесь предполагается построить 155 жилых строений с расчетом на 775 человек. По данному проекту нашлось несколько серьезных замечаний. Так, предложено было выделить 1-2 участка под предприятия торгового обслуживания. Существующий магазин, посчитали члены Градостроительного совета, не справится с возросшим потоком покупателей. Необходимо спроектировать строительство детского садика, организовать места для складирования мусора. В итоге этот эскизный проект отправлен на серьезную доработку.

Зато был рассмотрен и одобрен первоначальный проект создания объектов придорожного сервиса на федеральной автодороге А-151 вблизи села Комсомольское. Это территория автозаправки, на которой должны быть построены мотель на 40-50 мест, автомойка, два поста станции технического обслуживания, площадки для стоянки автомобилей. Реализовать проект, по заверению заказчика, планируется в два этапа, за три года. Решение всех технических вопросов облегчает наличие у автозаправки света, воды, канализационных стоков.

Фото Леонида Никитина: И село Октябрьское, и деревня Яндово обретут новое лицо.