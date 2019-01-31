Можно ли построить жилой дом на землях сельскохозяйственного назначения?

Строительство жилого дома на землях сельскохозяйственного назначения возможно только если земельный участок является садовым, то есть он предоставлен для ведения садоводства, пояснила начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Чувашии Наталья Павлова.

Участок должен быть включен в предусмотренную правилами землепользования и застройки территориальную зону с утвержденными для нее градостроительными регламентами, которые предусматривают возможность такого строительства. В иных случаях на землях сельскохозяйственного назначения допускается строительство только зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Фото bfm74.ru: Не на каждом участке можно построить дом…