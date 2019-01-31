Мастер оштрафован за падение рабочего с высоты

В суде рассмотрено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью работника управляющей компании при падении с высоты.

Летом прошлого года в Чебоксарах ремонтировалась крыша трехэтажного многоквартирного жилого дома. После окончания этих работ плотник УК поднялся по газовой трубе на козырек подъезда, чтобы убрать оттуда строительный мусор. Но оступился и упал с высоты более двух метров на асфальтированную площадку, получив различные травмы, которые, по заключению экспертов, квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Следствие и суд установили, что в случившемся виновен мастер управляющей компании, он не принял меры, чтобы исключить работы на высоте без соблюдения техники безопасности.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Поскольку он не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, причиненный потерпевшему вред заглажен, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением мастеру судебного штрафа в 10 тысяч рублей.