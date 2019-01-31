Зарплату приходится «выбивать»

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, специализирующегося на производстве мотоблоков, он обвиняется в длительной невыплате зарплаты 37-ми работникам.

По версии следствия, в минувшем году обвиняемый, будучи единственным учредителем и руководителем указанной организации, не обеспечивал своевременную выплату заработной платы указанным работникам на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, хотя реальная финансовая возможность для этого имелась.

В частности, по материалам уголовного дела более 2 млн рублей он направил на оплату услуг поставщиков, долга по кредитам перед банками, таможенной пошлины, лизинговых платежей, а еще более 300 тысяч рублей перевел в другое предприятие, где также является учредителем и директором.

В настоящее время обвиняемый принял меры по частичному погашению имеющейся задолженности по зарплате на сумму более 790 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Там отметили, что уголовное дело, которое уже направлено в суд, возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.