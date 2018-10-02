Поздравление Главы Чувашии Михаила Игнатьева с днем пожилых людей

Уважаемые ветераны!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник – знак глубокого уважения и признательности старшему поколению, внесшему неоценимый вклад в развитие страны и республики.

Особых слов благодарности заслуживает ваше достойное участие в воспитании подрастающего поколения. Являясь хранителями моральных и нравственных ценностей и традиций, вы щедро делитесь с молодыми своим жизненным опытом и знаниями. Ваше мудрое наставничество помогает им выбрать правильный ориентир в жизни, состояться в профессии.

Забота о старшем поколении является приоритетной задачей государства и общества. В Чувашии особое внимание уделяется повышению качества жизни пожилых людей, медицинского обеспечения, организации их отдыха. По принципу адресности и нуждаемости вводятся новые социальные услуги. Принимаются ответственные решения, направленные на государственную поддержку людей предпенсионного возраста.

Для вас сегодня созданы все условия для активного образа жизни, участия в общественной и культурной жизни.

Дорогие наши ветераны! Мы бесконечно гордимся вами! Пусть не иссякают ваши доброта, оптимизм и молодость души, а жизнь будет наполнена теплом и заботой близких людей.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, бодрости и оптимизма!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев