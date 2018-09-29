Роль прокурорского надзора в решении насущных вопросов повышения качества жизни населения обсуждена на межрегиональном форуме прокуроров ПФО

28 сентября в Нижнем Новгороде состоялся второй открытый межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа.

С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он подчеркнул, что форум прокуроров впервые проводится в таком расширенном формате с участием руководителей ряда субъектов ПФО, руководителей администраций городов.

Сергей Зайцев отметил, что от повышения качества жизни населения зависит не только авторитет самой власти, но и благополучие миллионов людей и их уверенность в завтрашнем дне, поэтому данное направление деятельности было обозначено Генеральной прокуратурой Российской Федерации в качестве приоритетной.

«В целях обеспечения в регионах единообразных подходов в надзорной деятельности были подготовлены и направлены на места методические рекомендации по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере благоустройства территорий муниципальных образований», – сказал он.

По словам Сергея Зайцева, сегодня больше внимания стало уделяться сбору и анализу информации о реализации программ в сфере благоустройства, вопросам взаимодействия органов муниципальной и государственной власти, реализации ими своих полномочий. «Только за истекший период текущего года в деятельности некоторых органов власти и подрядных и управляющих организаций прокурорами выявлено свыше 7,5 тысячи нарушений. В административном и дисциплинарном порядке наказаны более 1800 виновных лиц. В ряде регионов по-прежнему отмечаются факты непринятия органами местного самоуправления должных мер по организации уборки улиц, дорог, сбору и вывозу бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок мусора, содержанию сетей уличного освещения, чистке крыш многоквартирных домов и иных объектов от снега и наледи», – сообщил он.

Кроме того, в ряде регионов установлены факты ненадлежащего состояния оборудования, содержания спортивных и игровых сооружений. Серьезное беспокойство вызывает состояние работы по сносу аварийного жилья, которые не только нарушают архитектурный облик населенных пунктов, но и зачастую служат местом сборища асоциальных личностей, являются источниками антисанитарии, создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Самое пристальное внимание прокуроры уделяют вопросам содержания и соблюдения режимов уборки тротуаров, парков, скверов и иных общественных пространств. Особенно в центре города, где отмечается наплыв туристов и просто граждан, и особенно в выходные.

«Вместе с тем во многих регионах нашего округа накоплен солидный опыт работы по благоустройству территорий», – подчеркнул Сергей Зайцев.

Опытом работы по формированию комфортной городской среды поделились руководители регионов, прокуроры и мэры городов ПФО.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем выступлении отметил, что от любого города и его жители, и гости ждут безопасности, удобства, функциональности, эстетики.

«Не случайно, исходя из наказов и пожеланий людей, в 2016 году была сформирована программа «Чувашия – регион комфортного проживания». Она стала логичным продолжением программы 2015 года «Вместе жить – вместе строить». Нашей целью было создание лучших условий жизни и на селе, и в городе», – заметил он.

Особое внимание в Чувашской Республике уделяется повышению экологической безопасности, увеличению количества зеленых зон. Большим шагом в этом направлении стала реализация важнейших с экологической точки зрения инвестиционных проектов.

Благодаря строительству современного в России полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, созданию комплекса сооружений по обработке осадков на водоочистной станции «Заовражная» риск нанесения ущерба окружающей среде сведен к минимуму. Республика по праву стала одним из лидеров экологического рейтинга страны.

«Мы практически решили историческую проблему и завершаем рекультивацию санкционированной свалки твердых коммунальных отходов в городе Чебоксары, которая действовала почти 60 лет. Это во-первых. Во-вторых, мы создаем конкурентную среду для развития города. Сегодня уровень концентрации вредных веществ в районе свалки полностью соответствует санитарным нормам. В-третьих, улучшаем социальное самочувствие жителей и доверие людей к органам власти всех уровней», – акцентировал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии подчеркнул, что сегодня в нашей стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина решается беспрецедентная по своим масштабам государственная задача улучшения условий и повышения безопасности проживания граждан на территории всех муниципальных образований. Регионы получают колоссальные объемы средств на решение социально значимых вопросов. «Реализация всех этих проектов дает мультипликативный эффект. С одной стороны, мы создаем лучшие условия жизни населения, с другой – снижаем социальное напряжение в обществе. Целый ряд отраслей получают государственный гарантированный заказ», – заметил Михаил Игнатьев.

Глава региона остановился на наиболее значимых проектах благоустройства территорий, реализованных в республике. В их числе – проект по благоустройству Московской набережной в городе Чебоксары, который вошёл в 2017 году в федеральный реестр лучших практик по благоустройству.

«В Чебоксарах уже завершено благоустройство Кадетского сквера. Раньше на этом месте был заброшенный пустырь, а теперь – новое здание Кадетского корпуса, перед которым разбит сквер с аллеями, детской игровой зоной, скамейками, цветниками и фонтанами. Люди говорят нам: «Спасибо», – заметил Михаил Игнатьев.

Благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» за два года в муниципальных образованиях республики благоустроено 116 дворовых территорий, 38 общественных пространств и 4 парка, установлено более 750 элементов игрового спортивного оборудования. На эти цели израсходовано почти 600 млн рублей.

С 2017 года в республике также реализуются проекты, основанные на местных инициативах. Только в рамках местных инициатив жителей республики уже реализован 81 проект благоустройства. «Главное, жители очень ответственно подходят к таким реализованным проектам на своих территориях», – сказал он.

«Вся работа проводится в плановом порядке. При этом основой основ успешности реализации различных проектов, направленных на повышение качества жизни населения, является четко регламентированная нормативно-правовая база, наличие системы контроля и надзора, выстроенной совместно с органами государственной власти, прокуратурой и органами местного самоуправления», – акцентировал Михаил Игнатьев и со словами благодарности обратился к руководству прокуратуры Чувашской Республики Василию Пословскому.

Целевое и эффективное расходование бюджетных средств отслеживается органами контроля, сроки и качество работ – государственными и муниципальными заказчиками. Выстроенная подобным образом конструктивная работа позволяет нам полностью минимизировать или исключить ошибки при принятии решений органами власти, отметил Михаил Игнатьев.

В регионе синхронизирована реализация программ и проектов, влияющих на качество городской среды, подчеркнул Глава Чувашии. «Свидетельством их эффективности являются следующие показатели. Так, за последние пять лет количество многодетных семей в Чувашии выросла на 43%; средняя продолжительность жизни населения – на 3,8 года. Устойчиво растет число долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, только за последние пять лет их число увеличилось почти в 2 раза. А число лиц, перешагнувших 85-летний рубеж, увеличилось в 1,7 раза и составило более 17 тысяч. Уменьшается количество курящих людей, в том числе и молодежи», – сообщил руководитель региона.

Результаты воплощения в жизнь национальных проектов, направленных на повышение качества городской среды, качества жизни населения, должен почувствовать каждый человек, отметил Михаил Игнатьев и подчеркнул, что только четко выстроенный регламент работы позволит и в дальнейшем успешно решать приоритетные задачи.

«Уважаемый Сергей Петрович, вы и ваша управленческая команда имеете огромный опыт правоприменительной практики. И мы вместе с вами будем действовать по закону и по совести на благо России и ее граждан», – резюмировал Глава Чувашии.

Прокурор Чувашии Василий Пословский, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в республике выстроено четкое взаимодействие органов власти, прокуратуры и всех правоохранительных органов. В регионе многое делается, а все значимые проекты – Московская набережная, обустройство вновь построенных домов – находятся на контроле и у прокуратуры, и у правоохранительных органов, и непосредственно тех, кто должен осуществлять контроль исходя из своих полномочий, заметил он.