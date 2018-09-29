28 сентября Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Нижнем Новгороде принимает участие во втором открытом межрегиональном форуме прокуратур Приволжского федерального округа.

В ходе работы обсуждаются задачи прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о благоустройстве как составной части эффективной работы по формированию комфортной городской среды.

Перед началом форума заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответили на вопросы журналистов.

Сергей Зайцев акцентировал, что тема благоустройства территорий для обсуждения выбрана не случайно. «Тема благоустройства затрагивает всех граждан нашей страны. Каждый человек желает жить в комфортных достойных условиях. Всем нравится, когда подъезды чистые, улицы и дворы убраны. Государство уделяет серьезное внимание этим вопросам. Но на местах не всегда получается так, как хотим. Поэтому прокуратура подключилась к этой теме. Мы наработали определенный опыт совместно со всеми ветвями власти и хотим это сегодня обсудить. Это будет полезно и даст дополнительный импульс, чтобы мы продвигались в заданном направлении», – сказал он.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев акцентировал, что в целях изучения лучших региональных практик выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество. Он отметил, что в регионе особое внимание уделяется реализации инвестиционных проектов, способствующих обеспечению экологической безопасности населения. «Это реконструкция биологических очистных сооружений, модернизация водоканала по программе «Чистая вода» и строительство на принципах государственно-частного партнерства полигона ТБО. Все вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, влияют на социальное самочувствие граждан», – заметил он.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что в республике осуществляется конструктивное сотрудничество органов исполнительной власти, местного самоуправления с органами прокуратуры. «Меры прокурорского реагирования дают очень хороший результат. Я благодарен вам, Сергей Петрович, вашей управленческой команде, за совместную работу», – сказал он.