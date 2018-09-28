На презентацию тракторов ЧЕТРА приехали гости из 70 регионов страны

Новые трактора дадут возможность платить зарплату и налоги

Интерес к технике Чебоксарского тракторного завода со стороны отечественных потребителей остается достаточно высоким, несмотря на непростое положение предприятия.

Представители строительных, горнодобывающих, нефтегазовых, других отраслей компаний из 70 регионов страны приехали на презентацию легких бульдозеров и техники тяжелого класса, состоявшуюся в минувший четверг на заводе.

Погода в тот день выдалась не сахар – дождь, ветер. Размытый осадками испытательный полигон утопал в грязи, что как бы приблизило его к суровым условиям эксплуатации машин. Но водители-испытатели мастерски преодолевали препятствия, демонстрируя надежность тракторов и бульдозеров.

Открывая презентацию, генеральный директор ПАО «Промтрактор» Игорь Шпак говорил не только о производственных показателях. Он отметил: у предприятия появилась возможность вовремя платить зарплату, долгов по ней не имеется. «Задача теперь – заинтересовать потребителей в активном приобретении техники, которая будет постоянно совершенствоваться до мирового уровня, – подчеркнул Шпак. – Это в итоге позволит закрепить финансовый успех, исправно платить налоги».

Приехавший на презентацию Глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание гостей и журналистов на то, что «трактора производятся, их покупают», невзирая на сложное состояние предприятия и всевозможные домыслы насчет его безнадежного будущего. Да, проблем пока немало, одна из них – нехватка квалифицированных кадров. Но перспектива у завода хорошая.

Устроители показа организовали даже викторину среди клиентов гостей на знания тракторной техники. Победителям вручался кузовок с логотипом предприятия, наполненный сувенирами.

Дословно Владимир Антонов, генеральный директор ООО «Производственная компания «ЧАЗ»: «Предприятие восстановилось и уверенно смотрит в будущее. Не было бы содействия со стороны руководства региона, не было бы такого развития. Спасибо, что поверили в нас. В плане следующего года – выпуск 326 единиц техники. «Это серьезный рост. Такого объема не было за предыдущие семь лет».

Фото Максима Васильева