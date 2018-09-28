Под инвестиции — землю без торгов

ООО «Завод объемно-блочного домостроения» предоставляются в аренду два земельных участка общей площадью более 10 га без проведения торгов как приоритетному инвестиционному проекту.

Таковым он признан по соответствующему распоряжению Кабинета Министров Чувашии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

На совещании в министерстве также обсужден вопрос о предоставлении участка ООО ТВП «Новатор» под реализацию инвестиционного проекта по осуществлению оперативных испытаний вновь разрабатываемых машин для восстановления леса, организации сборочного участка импортозамещающей продукции и складов хранения материалов и готовой продукции. Общий объем предполагаемых вложений при освоении запрашиваемого участка составит 35 млн рублей. Производство планируется разместить в Чебоксарском районе.