«Химпром» совместно со «Сколково» и МГУ ищет новые проекты для развития производства

Фонд «Сколково» и ПАО «Химпром» объявили о продлении приема заявок в совместную программу, реализуемую при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова.

Цель инициативы — поиск проектов в области малотоннажной и спецхимии и их последующая акселерация, то есть развитие. В России на производство малотоннажной химической продукции приходится не более 10–15% от общего объема рынка, в то время как в развитых странах — около 40%. Неудивительно, что спрос удовлетворяется в основном за счет импорта. Изменить ситуацию и призвана новая программа.

Основная цель — поиск технологических решений, направленных на производство продуктов, востребованных на рынке в текущий момент или в среднесрочной перспективе, сообщает Минэкономразвития. По результатам отбора будет выбрано 30-40 проектов, с которыми будет выстроена индивидуальная работа. Они получат финансовую поддержку на дальнейшее развитие и внедрение.