В Чувашии обсудят повышение производительности труда

В рамках подготовки к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Чувашии на 17 октября запланирован семинар с участием представителей крупных и средних предприятий приоритетных отраслей экономики региона и представителей АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Напомним, что в приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости» участвуют 10 ведущих предприятий республики. По сообщению Минэкономразвития, программа предполагает формирование пакетов специальных мер для работающих людей и компаний в регионах-участниках, в том числе совершенствование управленческих технологий, организацию производства с использованием инструментов бережливого производства. «Наша цель — повысить производительность на предприятиях-участниках проекта не менее чем на 30% за первые три года», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.