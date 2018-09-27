Родителей школьников-вандалов из Канашского района привлекут к ответственности

22 сентября трое учащихся 5-8 классов по пути на стадион деревни Каликово заглянули в местный парк Победы. Там их внимание привлекли каменные плиты в составе памятного монумента. Приложив немало усилий, школьникам удалось их опрокинуть.

На следующее утро глава сельского поселения сообщил о факте вандализма в отдел МВД по Канашскому району.

Полицейские в короткие сроки установили подозреваемых, которые сразу же признались в содеянном. По их словам, они хотели проверить памятник на прочность, а когда плиты упали, испугались и убежали.

К счастью, плиты после падения не разрушились.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Фото kanash.cap.ru