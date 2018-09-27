Художник-самоучка Николай Бабанов из села Тобурданово продолжает творить и в свои 85 лет

Кавалерист на белом скакуне

О его творчестве «СЧ» писала не раз. Николай Михайлович 47 лет возглавлял местный Дом культуры. Но втайне всегда мечтал стать художником, как его товарищ детства и одноклассник Анатолий Миттов — известный чувашский живописец. Рассматривая черновые зарисовки Николая, талантливый друг говорил: «Коля, ты будешь художником. Тебе надо много учиться и работать».

Жизнь закрутила тобурдановского паренька совсем в другую сторону, однако напутствия друга и наставника (Бабанов считает себя учеником Миттова) он всегда помнил. И когда вышел на пенсию, его нереализованная творческая натура вырвалась наружу. Из-под руки Николая Михайловича появилось около 130 живописных картин. Особенно близка ему патриотическая тема. Ведь о тяготах войны ветеран труда и тыла знает не понаслышке — ему было 8 лет, когда началась Великая Отечественная война, на которой погибли отец и родные дяди. Позднее все это отразилось в ряде картин, которые, кстати, экспонировались в Москве на выставке самобытных талантов России.

А в этом году свое творчество художник решил посвятить 100-летию Красной Армии. И написал живописное полотно «Защитники Отечества». Причем главный герой картины, восседающий на белом скакуне, — реальный персонаж, земляк Николая Бабанова, участник Гражданской войны кавалерист Александр Каршев.

— Это был настоящий труженик и патриот, — рассказал станковист.?— В 1981 году я познакомился с ним лично, когда по поручению исполкома сельсовета выехал в Татарскую АССР для вручения Каршеву юбилейной грамоты в честь его 80-летия. После военной службы долгие годы Александр Маркович, будучи инженером по специальности, жил и работал в Казани. Они с супругой Дарьей Николаевной тепло встретили меня. Вспоминали молодость, расспрашивали, как живет село. Мы проговорили всю ночь до самого утра, причем на родном чувашском языке…

Фото из архива Н.М. Бабанова: Художник Бабанов надеется, что благодаря его картине память об уроженце Тобурданово Александре Каршеве сохранится и новое поколение будет помнить о нем, как о достойном сыне чувашской земли.