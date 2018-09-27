В Чебоксарах обсудили подготовку к празднованию 550-летия основания города

В минувший понедельник Михаил Игнатьев провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2019 году 550-летия основания города Чебоксары и в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. В режиме видеоконференции в заседании участвовали руководители муниципалитетов.

Юбилеи станут событием для всей страны — это подтверждает указ Президента России о подготовке к празднованию знаменательных дат. Большая часть бюджетного финансирования направлена на благоустройство и реконструкцию исторических зданий. Михаил Игнатьев обратил внимание местных властей, что к юбилейным датам должен измениться облик районных центров. Фасады многоквартирных домов необходимо оформить в едином стиле, активнее реализовывать проекты инициативного бюджетирования и формирования комфортной городской среды. Благоустроить родники, памятные места в муниципальных образованиях, снести бесхозные разваливающиеся объекты, привести в порядок придорожные полосы.

Михаил Игнатьев призвал местные власти вовлечь жителей республики в празднование юбилейных дат. «Это праздник для всех, в подготовке должны быть задействованы все неравнодушные жители», — подытожил он.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков рассказал, что при подтверждении финансирования в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» знаковым событием станет открытие после реконструкции Красной площади, завершение реконструкции Московской набережной и залива. Планируется также построить школу в микрорайоне Волжский-3, филиал школы №61 в юго-западном микрорайоне и десять детских садов.

В рамках юбилейных торжеств предлагается провести фестиваль народного творчества, всероссийский культурный форум, расширить масштаб проведения фестиваля «Родники России» и чувашского праздника «Акатуй». В планах в год юбилея столицы Чувашии провести также показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа.

Руководитель Минкультуры Константин Яковлев сообщил, что ведется подготовка к Всероссийскому творческому конкурсу «Чебоксары: от прошлого к настоящему. 1469–2019», который даст возможность жителям и гостям республики рассказать о городе и регионе, поделиться своими мыслями и чувствами. Готовятся сборники «Чебоксары: документы и материалы XVI–XX вв.». Уже подготовлены первые два тома, продолжается работа над третьим томом по истории столицы Чувашии в советский период. Будет издан альбом-путеводитель по городу Чебоксары «Город и горожане в изобразительном искусстве. Коллекция Чувашского государственного художественного музея».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов проинформировал, что в рамках празднования юбилейных дат в 2019 году на ремонт региональной сети дорог будет направлено 1 млрд 200 млн рублей — в разы больше, чем в предыдущие годы.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Пилоты прославленной пилотажной группы «Стрижи» уже освоили небо над Чебоксарами. Возможно, прилетят они и на юбилей города.