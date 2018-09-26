Движение по второй половине Московского моста откроется 27 ноября

Дорожники в ближайшие дни должны приступить к укладке асфальта.

«Это историческая стройка для жителей и гостей республики. Шестиполосный мост должен разгрузить транспортную обстановку, снизить аварийность на данном участке. Стройка ведется хорошими темпами, отставания от графика нет. Все вопросы оперативно решаются в рабочем порядке. 27 ноября мост планируется запустить в эксплуатацию», – подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе инспекционной поездки на объект.

За счет дополнительных средств, выделенных городом, будет выполнено расширение проезжей части у моста со стороны Московского района. Работы на этом участке уже ведутся, завершить их должны к 1 октября.

Напомним, движение по первой половине нового моста было открыто 24 июня 2017 года. Работы ведет ООО «Пелискер», г. Москва. Стоимость контракта составляет более 1,5 миллиарда рублей.