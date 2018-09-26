Ветеринарный надзор передадут на федеральный уровень

Началось публичное обсуждение предложения Минсельхоза России по вопросам совершенствования федерального государственного ветеринарного надзора.
В действующей системе ветеринарного надзора, которая функционирует с 2004 года, Россельхознадзор выявил ряд проблем.
Так, в регионах органы ветнадзора совмещают надзорную деятельность с оказанием платных ветеринарных услуг, отсутствует централизованный контроль и финансирование служб, в ряде случаев они входят в состав иных органов исполнительной власти субъектов, что лишает их независимости в вопросах решения задач в области ветеринарии.
Законопроект предполагает решение следующих проблем:
- исключение дублирования надзорных полномочий;
- осуществление государственного ветеринарного надзора по единому стандарту;
- централизованный контроль за осуществлением органами исполнительной власти субъектов переданных полномочий по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора.