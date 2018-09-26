Ветеринарный надзор передадут на федеральный уровень

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Началось публичное обсуждение предложения Минсельхоза России по вопросам совершенствования федерального государственного ветеринарного надзора.

В действующей системе ветеринарного надзора, которая функционирует с 2004 года, Россельхознадзор выявил ряд проблем. 

Так, в регионах органы ветнадзора совмещают надзорную деятельность с оказанием платных ветеринарных услуг, отсутствует централизованный контроль и финансирование служб, в ряде случаев они входят в состав иных органов исполнительной власти субъектов, что лишает их независимости в вопросах решения задач в области ветеринарии. 

Законопроект предполагает решение следующих проблем:

  • исключение дублирования надзорных полномочий;
  • осуществление государственного ветеринарного надзора по единому стандарту;
  • централизованный контроль за осуществлением органами исполнительной власти субъектов переданных полномочий по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора.

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