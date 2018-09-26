По итогам диспансеризации-2018 здоровыми являются 28% жителей Чувашии

Диспансеризации подлежат все граждане, достигшие 21-летнего возраста. Осмотр специалистами, необходимая диагностика проводится раз в три года.

По плану в 2018 году диспансеризацию должны пройти более 200 тыс. человек. За 8 месяцев охвачено 150 тыс. человек, что составляет 70% от запланированного.

Было впервые выявлено 9682 случая заболеваний. В основном это болезни сердечно-сосудистой системы — 2907 случая. Также зафиксировано 269 случаев онкологических заболеваний злокачественного характера, сахарный диабет (234) и болезни органов дыхания (240).

Полностью здоровыми (1 группа) могут себя считать 28,13% населения из числа прошедших диспансеризацию. У них не выявлено хронических заболеваний, низкий сердечно-сосудистый риск, не требуется диспансерное наблюдение.

У 11,97% населения имеется риск развития хронических заболеваний, высокий сердечно-сосудистый риск, необходимо диспансерное наблюдение (2 группа здоровья).

К третьей группе здоровья относятся 59,9% населения. Это граждане, имеющие хронические заболевания, и которым требуется диспансерное наблюдение.

Напоминаем, в 2018 году диспансеризацию могут пройти все желающие, кто достиг 21 года, и родился в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.