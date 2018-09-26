Три жителя Татарстана открыли в Батырево игровой салон

Прокуратура Батыревского района направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Татарстана, организовавших незаконное проведение азартных игр.

По версии следствия, в конце 2016 года они открыли в селе Батырево в нежилом помещении игровой салон и через Интернет, используя спецоборудование, предоставляли всем желающим доступ к азартным играм. Деятельность злоумышленников, принесшая им доход на сумму свыше 2 миллионов рублей, была пресечена в мае прошлого года. Уголовное дело расследовано Батыревским МСО СУ СКР по Чувашии.