Владимир АВРЕЛЬКИН: «Для китайской компании особых привилегий нет…»

Масштабный международный проект — создание агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия» набирает обороты. Между тем как и в любом другом большом деле вокруг него много самых разных слухов и мнений, не всегда опирающихся на реальные факты. На днях вопросы, связанные с реализацией проекта, прокомментировал вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли республики ВЛАДИМИР АВРЕЛЬКИН.

— В рамках сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы в формате «Волга — Янцзы», который раньше курировал полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, порядка двух лет назад, в активную фазу вошел один из проектов — создание на территории Чувашской Республики агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия». Мы начали проводить достаточно активную работу с китайской стороной, связанную с формированием технико-экономического обоснования, бизнес-плана и понимания проекта. На сегодня общая стоимость проекта составляет порядка 5 млрд рублей.

Проект предусматривает развитие животноводческого комплекса плюс введение в оборот земельных ресурсов, для чего в рамках конкурсных процедур был предоставлен земельный участок в Порецком районе площадью порядка 5 тыс. гектаров. Это были не совсем хорошие, овражистые земли. Тем не менее китайскую компанию это удовлетворило: они сейчас выкорчевывают деревья, кустарники и приводят этот участок земли в необходимый вид, чтобы в последующем засевать его для выращивания кормовой базы для крупного рогатого скота.

Создание агропарка подразумевает под собой ряд проектов. Первый проект будет связан с животноводством и растениеводством, а второй — по переработке молока в Моргаушском районе. Сейчас в отношении данного проекта не совсем благоприятные слухи. Мне кажется, это преждевременно, поскольку компания еще не заступила, а мы уже создаем негативную ауру. Раньше эти земельные участки лежали свободно и никто в них не нуждался, и вдруг, когда пришла китайская компания, эти участки стали востребованны.

Задают вопрос: почему мы не отдаем землю чувашским производителям. Да пожалуйста! У нас, к сожалению, сегодня еще больше 10 тыс. гектаров свободных земельных участков, приходите, мы предоставим их на абсолютно тех же самых условиях. Нет никаких привилегий в отношении китайской компании.

Кроме того, мы обеспокоены ситуацией, связанной с имиджем республики. Данный проект будут курировать и Россельхознадзор, и Природоохранная прокуратура, чтобы никаких неблагоприятных экологических последствий у нас не возникало. То есть опасения, связанные с использованием и превышением химических средств, с ненатуральным возделыванием почвы, кормом скота, переработкой продукции, максимально будут учтены. На сегодня имеются все ресурсы для того, чтобы это предотвратить.

Давайте не будем как собака на сене: и самим не садиться, и чужим не давать. Все-таки нам нужно развивать республику, нужно идти дальше, а не опираться на негативный опыт других субъектов. Значит, там не была выстроена работа с инвесторами, не был налажен достаточный контроль за реализацией проекта. В этом плане, я думаю, у нас все будет нормально.

Опять же призвал бы не обострять ситуацию, а, наоборот, оказывать содействие и помогать, поскольку китайская сторона вкладывает инвестиции в экономику — это первое, и второе — создает рабочие места для тех самых селян, живущих там, где находятся эти земельные участки. Правительство республики и Глава Чувашии держат на контроле этот вопрос.

По Моргаушскому району сейчас готовятся заявки и бизнес-план, чтобы провести публичные слушания. Где и что будет реализовываться, решает не только Кабинет Министров, но и население. Общественность будет максимально привлечена к данному вопросу.