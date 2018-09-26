В Чувашии составлен «Рейтинг трезвости муниципальных образований»

Несмотря на небольшой объем, документ содержит значительное количество информации. Для его создания медикам и ученым республики пришлось проанализировать социальные, медицинские и демографические показатели за три года — с 2015 по 2017 год.

Работа велась по методикам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения и включила в себя смертность от внешних причин, связанных с алкоголем: дорожно-транспортные происшествия, убийства, обморожения и утопления, совершенные в состоянии опьянения. А также гибель детей, случившаяся по вине нетрезвых взрослых.

Отдельно изучались отравления суррогатными спиртными напитками, ведь они говорят не столько о том, что на территории муниципалитета проживают любители выпить, сколько о том, что там ведется торговля «палеными» напитками.

Районы, где напряженность высокая, отметили на карте Чувашии красным цветом, зеленым — благополучные муниципальные образования и желтым — те районы, где есть над чем работать. Так, в красной зоне оказались город Канаш, Канашский и Красночетайский районы, в желтой зоне — Новочебоксарск, Шумерля и основная часть районов республики, в зеленую зону включены Чебоксары.

Составленный рейтинг, по словам главного нарколога республики Ирины Булыгиной, озадачил руководителей муниципалитетов. Но он же и позволяет им более оперативно решать, как изменить ситуацию с напряженной на благополучную. Срочно ли закрывать «подпольные» точки торговли безакцизным алкоголем, создавать ли больше условий для занятий спортом, творчеством для жителей, в том числе и для молодежи, внедрять ли системы раннего наркологического консультирования.