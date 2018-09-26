В Чувашии зафиксированы два ДТП с участием диких животных

В сводку попали лось и кабан

Как сообщают в УГИБДД МВД по Чувашии, во вторник утром, 18 сентября, в Моргаушском районе автомобиль «Toyota Corolla» сбил лося. Животное выбежало на дорогу в нескольких метрах от машины. После столкновения 39-летний водитель иномарки свернул на обочину, где врезался в дорожный знак. В результате ДТП лось погиб, а водитель получил травмы.

В этот же день, уже в ночное время, произошло еще одно столкновение с диким животным. На автодороге «М-7» в Чебоксарском районе 50-летний водитель «Лады Приоры» совершил наезд на кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть. ДТП обошлось без пострадавших.

Как показало освидетельствование, в обоих случаях водители в момент происшествия были трезвы.