Отделение-НБ Чувашская Республика провело день открытых дверей для жителей и гостей Чувашии

Около 800 человек смогли прогуляться по зданию Отделения-НБ Чувашская Республика, которое является памятником истории и культуры республиканского значения, посетить выставку денег Российской империи, увидеть, как работает современная кассовая техника, сфотографироваться с гигантскими рублем и роботом «Финансовый грамотей».

Жители Чувашии узнали, как самостоятельно определить подлинность денег и безопасно пользоваться банковскими картами, им показали, как уничтожаются ветхие деньги. Посетители смогли попробовать себя в роли инкассаторов и блеснуть уровнем финансовой подготовки в деловых играх «Знатоки», «Умники и умницы». В этот же день были объявлены победители конкурса школьных рисунков на тему «Памятные места Чувашской Республики на монете будущего».

Активное участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей приняли волонтеры финансового просвещения – студенты экономических факультетов Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Они помогали гостям составить личный финансовый план, рассказывали о новых уловках мошенников и том, как не попасться на них, знакомили с техническими и программными новинками, позволяющими определить подлинность банкнот.

«Финансовые продукты и услуги становятся доступнее для жителей республики, — отметил управляющий Отделением-НБ Чувашская Республика Александр Логвинов. — Поэтому вопросы финансового просвещения сегодня выходят на первый план. А волонтеры помогают нам формировать навыки ответственного финансового поведения у максимально широкого круга граждан».