Министр Владимир Аврелькин о вопросах, связанных с реализацией проекта по созданию агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия»

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин прокомментировал вопросы, связанные реализацией проекта по созданию агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия»:

«В рамках сотрудничества между регионами ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы в формате «Волга-Янцзы», который раньше курировал полномочный представитель Президента РФ в ПФО М.В. Бабич, порядка двух лет назад, в активную фазу вошел один из проектов – это создание на территории Чувашской Республики агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия». Мы начали проводить достаточно активную работу с китайской стороной, связанную с формированием технико-экономического обоснования, бизнес-плана и понимания проекта. На сегодня общая стоимость проекта составляет порядка 5 млрд рублей. Проект предусматривает развитие животноводческого комплекса плюс введение в оборот земельных ресурсов, для чего в рамках конкурсных процедур был предоставлен земельный участок в Порецком районе площадью порядка 5 тыс. гектаров. Это были не совсем хорошие, овражистые земли. Тем не менее китайскую компанию это удовлетворило – они сейчас выкорчевывают деревья, кустарники и приводят этот участок земли в необходимый вид, для того чтобы в последующем засевать его для выращивания кормовой базы для крупного рогатого скота.

Создание агропарка подразумевает под собой ряд проектов — первый проект будет связан с животноводством и растениеводством,а второй — по переработке молока в Моргаушском районе. Сейчас в отношении данного проекта не совсем благоприятные слухи. Мне кажется, это преждевременно, поскольку компания еще не заступила, а мы уже создаем негативную ауру. Раньше эти земельные участки лежали свободно и никто в них не нуждался и вдруг, когда пришла китайская компания, эти участки стали востребованы. Задают вопрос – почему мы не отдаем землю чувашским производителям. Да пожалуйста! У нас, к сожалению, сегодня еще больше 10 тыс. гектар свободных земельных участков, приходите, мы предоставим их на абсолютно тех же самых условиях. Нет никаких привилегий в отношении китайской компании. Кроме того, мы обеспокоены ситуацией связанной с имиджем республики. Данный проект будут курировать и Россельхознадзор и Природоохранная Прокуратура, для того, чтобы никаких неблагоприятных экологических последствий у нас не возникало. То есть опасения, связанные с использованием и превышением химических средств, связанных с ненатуральным возделыванием почвы, кормом скота, переработкой этой продукции, максимально будет решен. На сегодня имеются все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Давайте не будем как собака на сене — и самим не садиться и чужим не давать. Все-таки нам нужно развивать республику, нужно идти дальше, а не опираться на негативный опыт других субъектов. Значит там не была выстроена работа с инвесторами, не был налажен достаточный контроль за реализацией проекта. В этом плане, я думаю, что у нас все будет нормально. Опять же, призвал бы не обострять ситуацию, а наоборот оказывать содействие и помогать, поскольку китайская сторона вкладывает инвестиции в экономику – это первое и второе – создает рабочие места для тех самых селян, где находятся эти земельные участки. Правительство Чувашской Республики и Глава республики держат на контроле этот вопрос.

По Моргаушскому району сейчас готовятся заявки и бизнес-план, для того чтобы провести публичные слушания. Где и что будет реализовываться решает не только Кабинет Министров, но и население. Общественность будет максимально привлечена к данному вопросу».