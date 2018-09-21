В Доме правительства прошел день подписки

С 4 по 14 октября по всей стране пройдет декада активной подписки — оформить доставку газет и журналов на первую половину 2019 года люди смогут по ценам предыдущего полугодия.

Но представители газет «Советская Чувашия», «Грани» и «Хыпар» декады решили не ждать и в пробном порядке провели свой выездной день подписки. Местом для эксперимента стали правительственные здания на Президентском бульваре и площади Республики — за три с половиной часа подписные квитанции оформили несколько десятков чиновников.

Такие же выездные дни подписки редакция в перспективе планирует проводить и на предприятиях республики.