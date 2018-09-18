Штрафы за нарушение ПДД будут зачисляться в Дорожный фонд

За ремонт дороги заплатит нарушитель ПДД

С 1 января 2019 года штрафы за нарушение правил дорожного движения будут зачисляться в Дорожный фонд Чувашии. Такой законопроект был принят на днях на очередной сессии Госсовета республики. Сейчас эти деньги просто зачисляются в республиканский бюджет, напоминает Минтранспорта Чувашии.

На какую сумму пополнят Дорожный фонд «штрафники» — сказать пока трудно. Но в 2017 году в бюджет республики по этой «линии» поступило 428 млн рублей, так что деньги это довольно внушительные. Направят же их на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения. Система фотовидеофиксации, кстати, и сама по себе дисциплинирует водителей и заметно сокращает количество ДТП.