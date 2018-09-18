Почему дома стали долгостроями?

В этом попытались разобраться чебоксарские депутаты

«Купила квартиру на свадьбу дочери. На днях у нее должен родиться уже второй ребенок, а мы все не можем получить ключи. Оплачиваем и кредит, и съемное жилье», — рассказала журналистам дольщик позиции 83 по улице Калинина в Чебоксарах Любовь Иванова.

Эта многоэтажка — тот случай, когда дом «почти готов» уже давно, что, пожалуй, обидно вдвойне. Сегодня здесь осталось смонтировать последний, четвертый, лифт и обустроить наружное освещение. Загвоздка — в земле под трансформаторной подстанцией, стоит вопрос о законности ее предоставления застройщику, ООО «Победа». В августе дом даже включили в реестр «проблемных», и жители надеются, что данный факт хоть как-то приблизит их к новоселью.

«Есть небольшие проблемы судебного характера, — описал ситуацию Олег Кортунов, председатель постоянной комиссии Чебоксарского горсобрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории. — Надеюсь, в скором времени они разрешатся. Мы на свою комиссию пригласим сотрудников прокуратуры, представителей дольщиков, застройщика, чтобы попробовать все решить мирным путем».

Несостоявшиеся новоселы между тем как могут пытаются повлиять на развитие ситуации. «Накал страстей уже большой, — отметил один из них, Максим Белкин. — Мы собрали собственную группу в одной из соцсетей, обсуждаем положение дел, предлагаем способы решения проблемы». А вот застройщик при этом настроен весьма оптимистично — в течение месяца после снятия вопросов с документами он обещает сдать, наконец, дом в эксплуатацию.

Комиссия городских депутатов побывала в этот день и на других объектах долевого строительства Чебоксар. «Хотим поговорить с компанией-застройщиком, чтобы они поторопились с документами и создали достойные условия для жителей», — сообщил о планах коллег зампредседателя этой комиссии Владимир Карпов в следующем пункте поездки по Чебоксарам, в микрорайоне «Садовый».

Здесь степень готовности домов, вызвавших обеспокоенность слуг народа, также высока и близится к ста процентам. На позициях 18, 19 и 21, по словам генерального директора ООО «СУОР» Андрея Константинова, осталось лишь остеклить балконы и смонтировать лифты, до нового года их планируется сдать. 17 и 21-я позиции, отметил он, и вовсе могут быть готовы в этом месяце.

На вопрос, с чем же связана задержка в сдаче домов, представитель застройщика ответил: дело в подорожании стройматериалов. При этом с дольщиками по поводу срыва сроков сдачи домов стараются договориться мирно, то есть досудебно: подписывается договор об отступных. По нему можно получить компенсацию стройматериалами или зачет на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в будущем.

Между тем в некоторых несданных домах в микрорайоне «Садовый» можно было увидеть колышущиеся занавески, цветы на подоконниках, детскую одежду, которая сушится на балконе… Дольщиков, судя по всему, мало волнуют недоделки в виде незапущенных лифтов.

…Девятиэтажка по проспекту Тракторостроителей в новоюжном районе (позиция 18) встретила гостей тишиной. Ни тебе рабочих, завершающих строительство, ни представителей застройщика, заранее осведомленного о приезде комиссии. Пока депутаты рассматривали возведенный словно наспех дом (с неровно уложенными плитами перекрытия на балконах и кладкой с половинками кирпичей), на стройплощадке появился мужчина, представившийся «консультантом» застройщика, компании «Стройсфера».

Он пояснил, что на сегодня строительно-монтажные работы 3, 4 и 5-го подъездов завершены. Осталось облицевать фасад здания и провести электромонтажные работы, не решен вопрос с технологическим присоединением к сетям газоснабжения и водоснабжения. При этом готовность объекта составляет 90%, а первоначально его должны были сдать еще в 2015 году…

Для любой организации должно быть важно не только получить прибыль, но и остаться уважаемой и привлекательной компанией, позже выразил свое мнение депутат Виктор Горбунов. «В любом случае мы спросим с застройщика, — подчеркнул он, — обяжем, чтобы до белых мух работу доделали».

Фото cap.ru: Позиция 18 по проспекту Тракторостроителей выглядит пустынной и заброшенной. Тем не менее дом обещают сдать до нового года.