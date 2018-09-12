Перед Московским мостом добавили полосу для поворота налево

Для увеличения пропускной способности в Чебоксарах переразметили улицу Композиторов Воробьевых.

На участке от пересечения с ул. Ленинградская до пересечения с Президентским бульваром организована отдельная полоса для поворачивающих налево. Итого в направлении Московского моста движение осуществляется по четырем полосам.

Затем Центру организации движения предстоит проанализировать интенсивность движения и внести изменения в режим работы светофоров. Это позволит обеспечить транспортному потоку так называемую «зеленую волну» на участке от ул. Композиторов Воробьевых до ул. Афанасьева.

Фото МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»