Овощи подешевели, мясные продукты подорожали

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным еженедельного мониторинга, проводимого министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в 250 объектах торговли, зафиксированы следующие изменения средних розничных цен на продукты питания в период с 3 по 10 сентября 2018 г.:

снизились цены на:
  • картофель на 1,0 руб. (- 4,5%)
  • лук репчатый на 1,0 руб. (- 3,9%)
  • морковь на 3,3 руб. (- 9,4%)
  • перец сладкий на 1,5 руб. (- 2,7%)
  • яблоки на 2,4 руб. (- 4,7%)
Зафиксирован рост цен на следующие товары:
  • изделия колбасные на 1,6 руб. (+ 1,0%)
  • говядину на 7,0 руб. (+ 1,1%)
  • апельсины на 1,4 руб. (+2 ,0%)
  • мандарины на 2 руб. (+ 1,9%).

Самые низкие цены зафиксированы на ярмарках сельскохозяйственной продукции «Дары осени – 2018», проводимых в г. Чебоксары.

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