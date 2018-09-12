Овощи подешевели, мясные продукты подорожали

По данным еженедельного мониторинга, проводимого министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в 250 объектах торговли, зафиксированы следующие изменения средних розничных цен на продукты питания в период с 3 по 10 сентября 2018 г.:

снизились цены на:

картофель на 1,0 руб. (- 4,5%)

лук репчатый на 1,0 руб. (- 3,9%)

морковь на 3,3 руб. (- 9,4%)

перец сладкий на 1,5 руб. (- 2,7%)

яблоки на 2,4 руб. (- 4,7%)

Зафиксирован рост цен на следующие товары:

изделия колбасные на 1,6 руб. (+ 1,0%)

говядину на 7,0 руб. (+ 1,1%)

апельсины на 1,4 руб. (+2 ,0%)

мандарины на 2 руб. (+ 1,9%).