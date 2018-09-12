Овощи подешевели, мясные продукты подорожали

По данным еженедельного мониторинга, проводимого министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в 250 объектах торговли, зафиксированы следующие изменения средних розничных цен на продукты питания в период с 3 по 10 сентября 2018 г.:
снизились цены на:
- картофель на 1,0 руб. (- 4,5%)
- лук репчатый на 1,0 руб. (- 3,9%)
- морковь на 3,3 руб. (- 9,4%)
- перец сладкий на 1,5 руб. (- 2,7%)
- яблоки на 2,4 руб. (- 4,7%)
Зафиксирован рост цен на следующие товары:
- изделия колбасные на 1,6 руб. (+ 1,0%)
- говядину на 7,0 руб. (+ 1,1%)
- апельсины на 1,4 руб. (+2 ,0%)
- мандарины на 2 руб. (+ 1,9%).
Самые низкие цены зафиксированы на ярмарках сельскохозяйственной продукции «Дары осени – 2018», проводимых в г. Чебоксары.