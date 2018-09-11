Дворец пионеров с портретами вождей

г. Чебоксары, 1 мая 1955 года

Фотография Конона Пименовича Белкова

Дворец пионеров — это что-то хорошее, но уже далекое и почти забытое. Так выглядел чебоксарский Дворец пионеров в праздничный день 1 мая 1955 года. В будни, конечно, он был не так ярко украшен.

В мае 1932 года общий сбор чебоксарских пионеров, посвященный 10-летию организации, проходил в школе ФЗС № 1, выставка «10 лет пионерской организации Чувашской АССР» — в Центральном музее города, митинг — на Красной площади, кино — в летнем театре, массовые игры — на стадионе и Волжском бульваре, вечер трех поколений — в Гостеатре и так далее. То есть своего помещения у пионеров не было, и ЦИК Чувашской АССР принял решение: открыть к 1 июля в Чебоксарах центральный пионерский клуб. Его открыли в здании бывшей Рождественской церкви, но помещение было тесным, да и приходилось делить его со многими организациями. Пять лет пионерам предлагались различные варианты размещения, пока в феврале 1937 года они не переехали в это здание.

Интересно

На самом деле Дворец пионеров — это два здания, соединенные в одно. В 1890 году повыше дома Прокопия Ефремова были построены склад и пекарня. Первая реконструкция была в 1929 году — здания объединили и стали называть клубом Союза советских торговых служащих (ССТС), по-простому Рабочим клубом — «местом докладов, лекций и бесед на политические, профессиональные, экономические и бытовые темы», как писала газета «Красная Чувашия» («Советская Чувашия» с 1952 года) в марте 1930 года. В зрительном зале проводились городские мероприятия, его же арендовали кинотеатр «Восток-кино» и клуб «КОР» (клуб Октябрьской революции), первый показывал немые фильмы, второй ставил злободневные пьесы.

В ноябре 1932 года клуб стал называться клубом Союза работников кооперации и госторговли (СРКГТ), но по-прежнему в скобках уточнялось: Рабклуб. В сентябре 1934 года было решено организовать в Чебоксарах клуб инженеров и техников, и в марте 1935 года здание передается под Чувашский центральный дом инженерно-технических работников (ДИТР). Ненадолго. В августе 1936 года, на волне массового строительства в городах СССР Дворцов пионеров, было принято решение о передаче ДИТРа под Дом пионеров и октябрят.

В феврале 1937 года после внутренней реконструкции «дом культуры, отдыха и учебы» открылся. Но внешние изменения произошли только в 1948 году — Дворец (теперь уже дворец) украсился лепниной и скульптурными группами над карнизом, а вместо узких арочных окон были прорублены (справа на фотографии это видно) широкие, светлые.

В начале 1980-х годов для Дворца пионеров было построено новое здание на улице Урицкого. Отличное здание, сейчас оно находится на Президентском бульваре и называется Дворец детского (юношеского) творчества, но в скобках все равно пишут: Дом пионеров. Зданию (зданиям) на бульваре Купцов Ефремовых скоро 130 лет, после Дворца пионеров в нем размещался какой-то институт.

Со временем строение обветшало, студенты переехали. Сегодня оно стоит в самом центре города и постепенно разваливается. После пожара в 2014 году бульвар Купцов Ефремовых украшает разве что баннер с непонятным изображением…

Реставрация и ретушь Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.