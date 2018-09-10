В минувшее воскресенье в Чебоксарах произошло два пожара

9 сентября, около 13:00, возгорание произошло в одном из частных подворий по 7-й линии Мясокомбинатского проезда в Калининском районе Чебоксар. Разбушевавшееся здесь пламя уничтожило бревенчатое жилое здание и расположенные поблизости два соседних деревянных дома. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

В воскресенье сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в пятиэтажном доме № 9 по улице Чапаева в столице. ЧП случилось в 13:30 в двухкомнатной квартире 61-летней горожанки. Сгорела мебель, повреждена внутренняя отделка жилища. Причина возгорания устанавливается.

Вчера, в 20:00, пламя превратило в пепел дачный дом, расположенный на территории садоводческого товарищества «Ольдеевский» в городе Новочебоксарск. К возгоранию привела неосторожность при приготовлении пищи. Как стало известно, незадолго до пожара хозяева готовили шашлыки в мангале, установленном рядом с деревянным зданием. Вечером они уехали. Пламя заметили соседи и позвонили в службу спасения. В тушении спасатели задействовали три единицы основной техники.

Минувшим вечером (в 21:00) пожар случился в 9-этажном многоквартирном доме по проспекту Максима Горького в Чебоксарах. От огня пострадала кладовая, расположенная между четвертым и пятым этажами шестого подъезда. Обстоятельства случившегося выясняются.

Около полуночи в селе Шибылги Канашского района сгорел дощатый жилой дом. В ходе тушения обнаружены тела двух человек. Личности погибших устанавливаются. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

С начала года в Чувашии зарегистрированы 629 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 73 миллионов рублей. В огне погибли 48 человек, 56 – травмированы. Спасены 298 человек.