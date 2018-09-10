В Заволжье состоится исторический фестиваль «Волжский рубеж»

С 10 по 16 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Волна» в пос. Октябрьский для юных поисковиков Чувашской Республики будет работать полевой учебный военно-патриотический лагерь «Поисковая смена».

Организаторами мероприятия являются поисковый отряд «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Чувашской Республике, исторический клуб «Драконы морей» при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики, администрации города Чебоксары.

В «Поисковой смене» примут участие представители поисковых отрядов Чувашской Республики – около 100 школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет.

Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная программа: полевые поисковые работы, образовательные мастер-классы, встреча с ветеранами боевых действий и детьми войны, спортивные соревнования, лазертаг, интеллектуальные игры, просмотры кинофильмов о Великой Отечественной войне, исторический квест «Курская дуга», вечера военных песен и танцев, посвящение в поисковики.

Ключевым событием «Поисковой смены» станет I Межрегиональный исторический фестиваль «Волжский рубеж» с участием клубов исторической реконструкции, который состоится 15 сентября, куда приглашаются все желающие.

Юные поисковики пройдут «школу молодого бойца»: смогут примерить форму красноармейца, ощутить на себе условия казарменного и полевого быта, ознакомиться со снаряжением и оружием РККА, пройти обучение и посмотреть на инсценировку боевых действий. Для участников фестиваля разработана легенда о забросе в глубокий тыл СССР немецкой диверсионной группы.

Главная идея фестиваля – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и вкладе нашей республики в общее дело по борьбе с захватчиками.