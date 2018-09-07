За надежную транспортировку газа

Ежегодно в первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности.

Газовая отрасль на протяжении многих десятилетий является одной из ведущих отраслей России. Чебоксарское линейно-производственное управление магистральных газопроводов является филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», третьего газотранспортного предприятия ПАО «Газпром» по протяженности эксплуатируемых газопроводов и четвертое по объемам транспортируемого газа.

На сотрудников Чебоксарского ЛПУМГ возложена ответственность за качественную, безопасную и надежную транспортировку газа на территории Чувашской Республики. Грамотное распределение задач между сотрудниками и поддержание благоприятной атмосферы в коллективе дают высокий результат в работе. В преддверии профессионального праздника «Дня работников нефтяной и газовой промышленности» лучшие сотрудники филиала были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

От всей души желаем сотрудникам Чебоксарского ЛПУМГ крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Владимир Григорьев